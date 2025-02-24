Трамп: Веду серьезные переговоры с Путиным по окончании войны и экономики
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет "серьезные переговоры" с диктатором Владимиром Путиным по поводу окончания войны и будущего экономического сотрудничества. Такое сообщение политик сделал в своей соцсети Truth Social.
Помимо переговоров по войне, американский лидер сообщил об обсуждении "больших соглашений по экономическому развитию, которые будут между США и Россией".
Трамп заявил, что переговоры проходят "очень хорошо".
Других деталей он не привел.
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- 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.
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