Трамп заявил, что договор с Украиной вернет десятки миллиардов. Раньше говорил о сотнях

Также президент США считает, что документ "поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Дональд Трамп заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.

В новом сообщении в своей соцсети Truth Social Трамп проинформировал о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и их совместном участии в саммите Большой семерки относительно третьей годовщины полномасштабного российского вторжения.

"Все высказали свою цель – увидеть окончание войны, и я отметил жизненно важное "Соглашение о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро!" – рассказал лидер США.

Это соглашение, являющееся экономическим партнерством, гарантирует то, что "американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное снаряжение, направленное в Украину", заявил американский президент.

Также, считает он, документ "поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу".

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты якобы выделили Украине $350 млрд, потратив на $200 млрд больше, чем ЕС. Однако эту цифру опровергло даже Министерство обороны США.

Также в новом сообщении лидер США написал, что ведет "серьезные переговоры" с диктатором Владимиром Путиным об окончании войны и будущем экономическом сотрудничестве.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Украина получила $100 млрд помощи от США.

Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга", поскольку эти средства выделялись как гранты.