Трамп заявив, що угода про копалини з Україною поверне десятки мільярдів. Раніше говорив про сотні

Також президент США вважає, що документ "допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент Дональд Трамп заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше політик говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.

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У новому дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп поінформував про зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та їхню спільну участь у саміті Великої сімки щодо третіх роковин повномасштабного російського вторгнення.

"Усі висловили свою мету – побачити закінчення війни, і я наголосив на життєво важливій "Угоді про критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи" між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро!" – розповів лідер США.

Ця угода, яка є економічним партнерством, гарантує те, що "американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове спорядження, надіслане до України", заявив американський президент.

Також, вважає він, документ "допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця".

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати нібито надали Україні $350 млрд, витративши на $200 млрд більше, ніж ЄС. Проте цю цифру спростувало навіть Міністерство оборони США.

Також у новому дописі лідер США повідомив, що веде "серйозні переговори" з диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни та майбутньої економічної співпраці.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Україна отримала $100 млрд допомоги від США.

Він додав, що насправді не готовий фіксувати навіть $100 млрд "боргу", оскільки ці кошти виділялися як гранти.