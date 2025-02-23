Міністр фінансів США розкрив деталі угоди з Україною про корисні копалини

Міністр фінансів США розповів також, чим ця угода не є

Скотт Бессент (Фото: ОП)

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкрив подробиці умов угоди про корисні копалини з Україною. У колонці для Financial Times він розповів, що ця співпраця підтримає відданість США народу України, а також закладе основу для надійної реконструкції української економіки.

Бессент зазначив, що президент Володимир Зеленський першим запропонував це економічне партнерство лідеру США Дональду Трампу під час візиту до Trump Tower у вересні 2024 року. Він наголосив, що Україна наділена природними ресурсами та іншими національними активами, які можуть стимулювати її повоєнне економічне зростання.

За словами міністра фінансів, умови партнерства, які пропонують США, полягають у тому, що доходи, отримані Україною від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуватимуться до спеціального фонду. Він буде орієнтований на "довгострокову реконструкцію та розвиток України", наголосив Бессент.

США у цьому фонді матимуть економічні та управлінські права.

"Ця структура та відносини привносять високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та правових рамок, необхідних для залучення надійних приватних інвестицій для повоєнного зростання в Україні. Участь США не залишила б місця для корупції та інсайдерських угод", – каже Бессент.

За його словами, умови партнерства між США та Україною мобілізують "американський талант, капітал, високі стандарти та управління", що дозволить прискорити відновлення України. Також це стане сигналом для Росії про те, що США інвестують у "вільну та процвітаючу Україну" у довгостроковій перспективі.

Доходи від майбутнього отриманого прибутку будуть реінвестовані назад у ключові сектори, щоб розблокувати більшу кількість активів зростання України, зазначив Бессент. Крім того, умови договору дають гарантію, що країни, які не вкладалися на захист України, не зможуть мати зиск від її інвестицій чи відновлення.

Також американський міністр прояснив, чим не є можлива угода між США та Україною.

→ США не візьмуть на себе володіння фізичними активами в Україні;

→ США не обтяжуватимуть Україну великим боргом, оскільки це не просуватиме ані американських, ані українських інтересів.

"Щоб створити велику цінність у довгостроковій перспективі, США мають інвестувати разом із народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в тому, щоб отримати якнайбільше", – наголосив міністр фінансів США.

Він зазначає, що запропоновані умови узгодять інтереси США та України. Трамп, за словами Бессента, переконаний: що успішнішою та безпечнішою буде післявоєнна Україна, то більше виграють народи обох країн.

"Це економічне партнерство закладе основу для міцного світу, надіславши чіткий сигнал американському народу, народу України та уряду Росії про важливість майбутнього суверенітету та успіху України для США", – резюмував глава Мінфіну.