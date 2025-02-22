WSJ: Зеленський сьогодні може підписати угоду зі США про корисні копалини

Зазначається, що Келлог відіграв "велику роль" під час візиту до Києва в узгодженні умов угоди

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський вже 22 лютого може підписати угоду про видобуток корисних копалин із США. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, знайомих із переговорами.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Точних умов угоди анонімним співрозмовникам дізнатися не вдалося.

Водночас співрозмовник, близький до уряду України, повідомив, що "велику роль" в узгодженні умов угоди відіграв спецпредставник США Кіт Келлог. Зазначається, що він налагодив довірливі стосунки із Зеленським та іншими чиновниками під час триденного візиту до Києва.

У відеозверненні 21 лютого Зеленський зазначив, що українська та американська групи переговорників зараз продовжують роботу над проєктом угоди.

"Ця угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – справедливий результат", – сказав він.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив журналістам увечері 21 лютого, що переконаний у тому, що Україна хоче укласти цю угоду.

11 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

Україна доопрацювала проєкт документа та передала його американській стороні. Проте переговори між президентом Зеленським та віцепрезидентом США Венсом завершилися 14 лютого у Мюнхені без оголошення про угоду.

15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.

17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.