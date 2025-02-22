WSJ: Зеленский сегодня может подписать соглашение с США о полезных ископаемых

Отмечается, что Келлог сыграл "большую роль" во время визита в Киев в согласовании условий сделки

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский уже 22 февраля может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с переговорами.

Точные условия сделки анонимным собеседникам узнать не удалось.

В то же время собеседник, близкий к правительству Украины, сообщил, что "большую роль" в согласовании условий сделки сыграл спецпредставитель США Кит Келлог. Отмечается, что он наладил доверительные отношения с Зеленским и другими чиновниками в ходе трехдневного визита в Киев.

В видеообращении 21 февраля Зеленский отметил, что украинская и американская группы переговорщиков сейчас продолжают работу над проектом соглашения.

"Это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – справедливый результат", – сказал он.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил журналистам вечером 21 февраля, что убежден в том, что Украина хочет заключения этой сделки.

11 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении.

15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США об ископаемых, но после его доработки.