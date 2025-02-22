Reuters: США погрожують відключити Україну від Starlink через угоду про копалини
У США заговорили про можливість припинення доступу України до супутникової системи зв'язку Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини. Про це Reuters повідомили троє неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.
За їхніми словами, американські перемовники порушили цю тему під час переговорів з офіційними особами України після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.
Як повідомив один зі співрозмовників, Україну повідомили про те, що їй загрожує "неминуче відключення постачання", якщо не буде досягнуто згоди щодо критично важливих мінералів.
"Україна працює на Starlink. Вони вважають його своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... стане величезним ударом", – сказав анонімний інформатор.
У лютому 2022 року Ілон Макс надіслав в Україну тисячі терміналів Starlink, щоб замінити служби зв'язку, знищені Росією після початку повномасштабного вторгнення.
За словами старшої наукової співробітниці Аналітичної ради Мелінди Харінг, термінали Starlink мають вирішальне значення для застосування дронів Україною проти Росії, які є частиною військової стратегії.
"Втрата Starlink змінить правила гри", – сказала Харінг.
- 11 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.
- 17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.
- WSJ заявило, що Зеленський 22 лютого може підписати угоду зі США про корисні копалини.