Reuters: США погрожують відключити Україну від Starlink через угоду про копалини

Зазначається, що американські переговорники озвучили цей захід у діалозі з українською стороною

Starlink в Україні (Фото: tro.mil.gov.ua)

У США заговорили про можливість припинення доступу України до супутникової системи зв'язку Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини. Про це Reuters повідомили троє неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.

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За їхніми словами, американські перемовники порушили цю тему під час переговорів з офіційними особами України після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Як повідомив один зі співрозмовників, Україну повідомили про те, що їй загрожує "неминуче відключення постачання", якщо не буде досягнуто згоди щодо критично важливих мінералів.

"Україна працює на Starlink. Вони вважають його своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... стане величезним ударом", – сказав анонімний інформатор.

У лютому 2022 року Ілон Макс надіслав в Україну тисячі терміналів Starlink, щоб замінити служби зв'язку, знищені Росією після початку повномасштабного вторгнення.

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За словами старшої наукової співробітниці Аналітичної ради Мелінди Харінг, термінали Starlink мають вирішальне значення для застосування дронів Україною проти Росії, які є частиною військової стратегії.

"Втрата Starlink змінить правила гри", – сказала Харінг.