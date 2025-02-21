Маск заявив, що змінив ставлення до України через дії влади
Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск пояснив, що його ставлення до України змінилося через дії української влади. Свою думку він озвучив у соцмережі Х.
Один з користувачів соцмережі прокоментував пост Маска від 2022 року, де він написав "Тримайся міцно, Україно", фразою: "що в біса з ним сталося за останні 3 роки?".
Маск відповів, що три роки тому Росія зайшла занадто далеко, однак тепер далеко зайшла українська влада.
"Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає ні співчуття, ні розуму", – написав він.
- 6 лютого Маск поширив пропаганду, нібито USAID платив західним зіркам за підтримку Зеленського.
- 7 лютого Маск заявив, що треба переозброїти армію США, інакше Америка "програє наступну війну".