Маск заявив, що змінив ставлення до України через дії влади

Мільярдер заявив, що спочатку Росія, а тепер і Україна зайшли занадто далеко

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск пояснив, що його ставлення до України змінилося через дії української влади. Свою думку він озвучив у соцмережі Х.

Один з користувачів соцмережі прокоментував пост Маска від 2022 року, де він написав "Тримайся міцно, Україно", фразою: "що в біса з ним сталося за останні 3 роки?".

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Маск відповів, що три роки тому Росія зайшла занадто далеко, однак тепер далеко зайшла українська влада.

"Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає ні співчуття, ні розуму", – написав він.

6 лютого Маск поширив пропаганду, нібито USAID платив західним зіркам за підтримку Зеленського.

7 лютого Маск заявив, що треба переозброїти армію США, інакше Америка "програє наступну війну".