Маск заявил, что изменил отношение к Украине из-за действий властей

Миллиардер заявил, что сначала Россия, а теперь и Украина зашли слишком далеко

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объяснил, что его отношение к Украине изменилось из-за действий украинских властей. Свое мнение он озвучил в соцсети Х.

Один из пользователей соцсети прокомментировал пост Маска от 2022 года, где он написал "Держись крепко, Украина", фразой: "что черт возьми с ним произошло за последние 3 года?".

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Маск ответил, что три года назад Россия зашла слишком далеко, однако теперь далеко зашла украинская власть.

"Бесконечная смерть в окопах – это неправильно, и любому, кто продолжает на этом настаивать, не хватает ни сострадания, ни ума", – написал он.

6 февраля Маск распространил пропаганду, что якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского.

7 февраля Маск заявил, что нужно перевооружить армию США, в противном случае Америка "проиграет следующую войну".