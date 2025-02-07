Маск заявил, что нужно перевооружить армию США, иначе Америка "проиграет следующую войну"

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер и специальный госчиновник администрации президента США Илон Маск заявил, что необходимо перевооружить армию. Об этом он написал в своем аккаунте в сети X.

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"Американские программы вооружений необходимо полностью переделать. Нынешняя стратегия заключается в создании небольшого количества оружия высокой ценой для ведения вчерашней войны", – говорится в его сообщении.

Маск отметил: если этого не сделать, то Америка "проиграет следующую войну".

Этот пост он оставил в качестве комментария к сообщению основателя венчурной компании Social Capital Шамата Палихатитии. В своем посте тот написал, что ВМС США планируют тратить около $40 млрд в год в течение следующих 30 лет на 364 корабля. По его подсчету, на один корабль будет израсходовано около $3 млрд.

Однако, по мнению Палихатитии, лучше бы было потратить часть от этой суммы на покупку 10 000 дронов, чтобы "накрыть мир".