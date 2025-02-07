Маск заявив, що треба переозброїти армію США, інакше Америка "програє наступну війну"

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск заявив, що необхідно переозброїти армію. Про це він написав у своєму акаунті в мережі Х.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Американські програми озброєнь необхідно повністю переробити. Поточна стратегія полягає у створенні невеликої кількості зброї за високу ціну для ведення вчорашньої війни", – йдеться в його повідомленні.

Маск зазначив: якщо цього не зробити, то Америка "програє наступну війну".

Цей пост він залишив як коментар до повідомлення засновника венчурної компанії Social Capital Шамата Паліхапітії. У своєму пості той написав, що ВМС США планують витрачати близько $40 млрд на рік протягом наступних 30 років на 364 кораблі. За його підрахунком, на один корабель буде витрачено близько $3 млрд.

Однак, на думку Паліхапітії, краще б було витратити частину від цієї суми на купівлю 10 000 дронів, щоб "накрити світ".