Маск заявив, що треба переозброїти армію США, інакше Америка "програє наступну війну"
Американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск заявив, що необхідно переозброїти армію. Про це він написав у своєму акаунті в мережі Х.
"Американські програми озброєнь необхідно повністю переробити. Поточна стратегія полягає у створенні невеликої кількості зброї за високу ціну для ведення вчорашньої війни", – йдеться в його повідомленні.
Маск зазначив: якщо цього не зробити, то Америка "програє наступну війну".
Цей пост він залишив як коментар до повідомлення засновника венчурної компанії Social Capital Шамата Паліхапітії. У своєму пості той написав, що ВМС США планують витрачати близько $40 млрд на рік протягом наступних 30 років на 364 кораблі. За його підрахунком, на один корабель буде витрачено близько $3 млрд.
Однак, на думку Паліхапітії, краще б було витратити частину від цієї суми на купівлю 10 000 дронів, щоб "накрити світ".
- 3 лютого Маск заявив, що його команда працює над повною ліквідацією USAID.
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