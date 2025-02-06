Маск распространил пропаганду, якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск, занимающий должность специального госслужащего при администрации Дональда Трампа, распространил в соцсети X видео о том, что USAID якобы финансировало западных звезд, чтобы те повышали популярность президента Владимира Зеленского.

В ролике говорится, что несколько посещавших Украину американских знаменитостей якобы получали миллионные выплаты от USAID, чтобы повысить популярность Зеленского за рубежом, особенно в США.

Среди них упоминаются Анджелина Джоли, Жан-Клод Ван Дамм, Орландо Блум и Бен Стиллер.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что видео было создано россиянами. Более того, на медиа, которое маркируется как первоисточник, вообще нет такой новости.

"Хуже всего, что россияне пытаются использовать X против интересов США. Это то же самое, если бы Томагавки летели бы не по врагам Америки, а по ней самой. И за это россиян нужно будет наказать", – добавил Коваленко.