Вице-канцлер Германии раскритиковал Маска и призвал создать европейскую соцсеть

Роберт Габек (Фото: Kay Nietfeld/EPA)

Вице-канцлер Германии – министр экономики Роберт Габек подверг критике владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска и призвал Европейский Союз создать собственную соцсеть. Его слова приводит газета Politico.

Во время телевизионных дебатов накануне общенациональных выборов в Германии Габек призвал ЕС прекратить свою зависимость от "технологических олигархов" таких, как Маск, которые, по его словам, подрывают демократию.

Кандидат в канцлеры от "Зеленых" назвал влияние Маски прямой угрозой европейским ценностям.

"Самый могущественный человек в мире, президент США [Дональд Трамп], и самый богатый человек в мире, Илон Маск, объединились, чтобы устранить границы власти. Это не может быть в наших интересах", — заявил Габек.

Политик обвинил Маска и других американских технических гигантов в продвижении лицемерного видения свободы слова, которые хранят в тайне свои бизнес-модели и алгоритмы.

"Они должны регулироваться. Если необходимо, регулироваться таким образом, что согласуется с нашими ценностями", — акцентировал он.

Но Габек сказал, что европейское регулирование не справляется с этой задачей.

"Почему у нас нет собственной немецкой или европейской коммуникационной платформы? Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Маска, когда дело доходит до формирования нашей демократии", — считает он.

Габек призвал Европу вернуть контроль над цифровым пространством не только в социальных сетях, но и во всех сферах, в которых "технологическое лидерство покинуло континент". Он предупредил, что меры должны быть приняты в ближайшие два года.