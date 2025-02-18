Вице-канцлер Германии раскритиковал Маска и призвал создать европейскую соцсеть
Вице-канцлер Германии – министр экономики Роберт Габек подверг критике владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска и призвал Европейский Союз создать собственную соцсеть. Его слова приводит газета Politico.
Во время телевизионных дебатов накануне общенациональных выборов в Германии Габек призвал ЕС прекратить свою зависимость от "технологических олигархов" таких, как Маск, которые, по его словам, подрывают демократию.
Кандидат в канцлеры от "Зеленых" назвал влияние Маски прямой угрозой европейским ценностям.
"Самый могущественный человек в мире, президент США [Дональд Трамп], и самый богатый человек в мире, Илон Маск, объединились, чтобы устранить границы власти. Это не может быть в наших интересах", — заявил Габек.
Политик обвинил Маска и других американских технических гигантов в продвижении лицемерного видения свободы слова, которые хранят в тайне свои бизнес-модели и алгоритмы.
"Они должны регулироваться. Если необходимо, регулироваться таким образом, что согласуется с нашими ценностями", — акцентировал он.
Но Габек сказал, что европейское регулирование не справляется с этой задачей.
"Почему у нас нет собственной немецкой или европейской коммуникационной платформы? Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Маска, когда дело доходит до формирования нашей демократии", — считает он.
Габек призвал Европу вернуть контроль над цифровым пространством не только в социальных сетях, но и во всех сферах, в которых "технологическое лидерство покинуло континент". Он предупредил, что меры должны быть приняты в ближайшие два года.
- 20 декабря 2024 года Маск выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии, стоящей на пророссийских позициях. В январе он провел онлайн-трансляцию с лидером политсилы Алис Вайдель.
- 31 декабря Шольц заявлял, что результат выборов в стране решать точно не "владельцам каналов социальных сетей".
- 17 января 2025 года немецкий канцлер сказал, что дружба Маска с ультраправыми грозит демократии в Европе.