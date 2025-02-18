Віцеканцлер Німеччини розкритикував Маска й закликав створити європейську соцмережу
Віцеканцлер Німеччини – міністр економіки Роберт Габек розкритикував власника соціальної мережі X (колишній Twitter) Ілона Маска та закликав Європейський Союз створити власну соцмережу. Його слова наводить газета Politico.
Під час телевізійних дебатів напередодні загальнонаціональних виборів у Німеччині Габек закликав ЄС припинити свою залежність від "технологічних олігархів", таких як Маск, які, за його словами, підривають демократію.
Кандидат у канцлери від "Зелених" назвав вплив Маска прямою загрозою європейським цінностям.
"Наймогутніша людина у світі, президент США [Дональд Трамп], та найбагатша людина у світі, Ілон Маск, об'єдналися, щоб усунути межі влади. Це не може бути в наших інтересах", – заявив Габек.
Політик звинуватив Маска та інших американських технічних гігантів у просуванні лицемірного бачення "свободи слова", які зберігають у таємниці свої бізнес-моделі та алгоритми.
"Вони повинні регулюватися. Якщо необхідно, регулюватися таким чином, який узгоджується з нашими цінностями", – акцентував він.
Але Габек сказав, що європейське регулювання не справляється з цим завданням.
"Чому ми не маємо власної німецької чи європейської комунікаційної платформи? Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів або ультраправих фантазій Маска, коли справа доходить до формування нашої демократії", – вважає він.
Габек закликав Європу повернути контроль над цифровим простором не лише в соціальних мережах, а й у всіх галузях, у яких "технологічне лідерство покинуло континент". Він попередив, що заходи повинні бути вжиті протягом найближчих двох років.
- 20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідеркою політсили Аліс Вайдель.
- 31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".
- 17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.