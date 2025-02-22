Reuters: США угрожают отключить Украину от Starlink из-за соглашения об ископаемых

Отмечается, что американские переговорщики озвучили эту меру в диалоге с украинской стороной

Starlink в Украине (Фото: tro.mil.gov.ua)

В США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к спутниковой системе связи Starlink на фоне разногласий по поводу соглашения о полезных ископаемых. Об этом Reuters сообщили три неназванных собеседника, знакомых с ситуацией.

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По их словам, американские переговорщики подняли эту тем в ходе переговоров с официальными лицами Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Как сообщил один из собеседников, Украину уведомили о том, что ей грозит "неминуемое отключение поставок", если не будет достигнуто соглашение по критически важным минералам.

"Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... станет огромным ударом", – сказал анонимный информатор.

В феврале 2022 года Илон Макс направил в Украину тысячи терминалов Starlink, чтобы заменить службы связи, уничтоженные Россией после начала полномасштабного вторжения.

По словам старшего научного сотрудника Аналитического совета Мелинды Харинг, терминалы Starlink имеют решающее значение для применения дронов Украиной против России, которые являются частью военной стратегии.

"Потеря Starlink изменит правила игры", — сказал Харинг.