Reuters: США угрожают отключить Украину от Starlink из-за соглашения об ископаемых
В США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к спутниковой системе связи Starlink на фоне разногласий по поводу соглашения о полезных ископаемых. Об этом Reuters сообщили три неназванных собеседника, знакомых с ситуацией.
По их словам, американские переговорщики подняли эту тем в ходе переговоров с официальными лицами Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.
Как сообщил один из собеседников, Украину уведомили о том, что ей грозит "неминуемое отключение поставок", если не будет достигнуто соглашение по критически важным минералам.
"Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... станет огромным ударом", – сказал анонимный информатор.
В феврале 2022 года Илон Макс направил в Украину тысячи терминалов Starlink, чтобы заменить службы связи, уничтоженные Россией после начала полномасштабного вторжения.
По словам старшего научного сотрудника Аналитического совета Мелинды Харинг, терминалы Starlink имеют решающее значение для применения дронов Украиной против России, которые являются частью военной стратегии.
"Потеря Starlink изменит правила игры", — сказал Харинг.
- 11 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.
- 15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США об ископаемых, но после его доработки.
- WSJ заявило, что Зеленский 22 февраля может подписать соглашение с США о полезных ископаемых.