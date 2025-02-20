"Готовы работать 24/7". Зеленский говорил с Келлогом о договоре насчет полезных ископаемых
Президент Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Кит Келлог обсудили возможное соглашение между странами по поводу полезных ископаемых: Украина предложила путь для достижения результата.
"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности", – написал Зеленский после встречи.
По его словам, Украина предложила "быстрый и наиболее конструктивный" путь для достижения результата – и команда страны готова к "работе 24/7".
Президент отметил: "Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с США".
В целом украинский лидер заявил, что во время встречи с Келлогом был "хороший разговор", а также поблагодарил Штаты за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа.
"Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", – рассказал глава государства.
Накануне Трамп подтвердил, что хочет возродить соглашение о полезных ископаемых. Советник президента США по вопросам нацбезопасности заявил, что Украине нужно "смягчить тон" и подписать документ.
Ранее стало известно, что по просьбе американской стороны формат встречи Зеленского и Келлога предусматривал только протокольную съемку.
Обычно после официальных встреч президент и иностранные политики выступают на пресс-конференции с совместными заявлениями и отвечают на вопросы журналистов. Связан ли такой формат со спором между Зеленским и Трампом – неизвестно.