"Готовы работать 24/7". Зеленский говорил с Келлогом о договоре насчет полезных ископаемых

Украина предложила "быстрый и наиболее конструктивный" путь для достижения результата, заявил президент

Кит Келлог и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Кит Келлог обсудили возможное соглашение между странами по поводу полезных ископаемых: Украина предложила путь для достижения результата.

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"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности", – написал Зеленский после встречи.

По его словам, Украина предложила "быстрый и наиболее конструктивный" путь для достижения результата – и команда страны готова к "работе 24/7".

Президент отметил: "Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с США".

В целом украинский лидер заявил, что во время встречи с Келлогом был "хороший разговор", а также поблагодарил Штаты за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа.

"Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", – рассказал глава государства.