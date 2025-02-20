"Готові працювати 24/7". Зеленський говорив із Келлогом про угоду щодо корисних копалин
Президент Володимир Зеленський та спецпосланець лідера США Кіт Келлог обговорили можливу угоду між країнами щодо корисних копалин: Україна запропонувала шлях для досягнення результату.
"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки", – написав Зеленський після зустрічі.
За його словами, Україна запропонувала "найшвидший і найбільш конструктивний" шлях для досягнення результату – і команда країни готова до "роботи 24/7".
Президент зауважив: "Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі США".
Загалом український лідер заявив, що під час зустрічі з Келлогом була "хороша розмова", а також подякував Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.
"Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", – розповів глава держави.
Напередодні Трамп підтвердив, що хоче відродити угоду про корисні копалини. Радник президента США з питань нацбезпеки заявив, що Україні потрібно "пом'якшити тон" та підписати документ.
Раніше стало відомо, що на прохання американської сторони формат зустрічі Зеленського та Келлога передбачав лише протокольне знімання.
Зазвичай, після офіційних зустрічей, президент та іноземні політики виступають на пресконференції зі спільними заявами та відповідають на питання журналістів. Чи пов'язаний такий формат із суперечкою між Зеленським і Трампом – невідомо.