"Готові працювати 24/7". Зеленський говорив із Келлогом про угоду щодо корисних копалин

Україна запропонувала "найшвидший і найбільш конструктивний" шлях для досягнення результату, заявив президент

Кіт Келлог та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та спецпосланець лідера США Кіт Келлог обговорили можливу угоду між країнами щодо корисних копалин: Україна запропонувала шлях для досягнення результату.

"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки", – написав Зеленський після зустрічі.

За його словами, Україна запропонувала "найшвидший і найбільш конструктивний" шлях для досягнення результату – і команда країни готова до "роботи 24/7".

Президент зауважив: "Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі США".

Загалом український лідер заявив, що під час зустрічі з Келлогом була "хороша розмова", а також подякував Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

"Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", – розповів глава держави.