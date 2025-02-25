Bloomberg: Британия планирует встречу европейских лидеров для обсуждения Украины и обороны

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Великобритания планирует созыв группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне России против Украины после недели переговоров между Парижем, Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта, и станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили собеседники.

Они уточнили, что планы еще не завершены и могут измениться. В качестве альтернативного варианта рассматривается встреча в онлайн-формате.

В материале говорится, что европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня, которое, по мнению европейцев, ободрит Москву и ослабит безопасность на континенте.

Макрон встретился с Трампом в Белом доме в понедельник вечером, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с президентом США в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Потенциальная встреча, организованная Лондоном, позволит лидерам подвести итоги своих разговоров с Трампом и чиновниками его администрации за последнюю неделю и сохранить единую позицию, утверждают собеседники.

Офис британского премьера отказался комментировать планы.

17 февраля 2025 года в Париже Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну.

19 февраля французский президент провел второй саммит лидеров в Париже, где обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины.