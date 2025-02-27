Стармер закликав США підтримати майбутню європейську миротворчу місію в Україні

Механізм захисту має вирішальне значення для того, щоб утримати диктатора РФ від повторного нападу, впевнений Кір Стармер

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати забезпечити підтримку для будь-яких майбутніх європейських миротворців в Україні, сказавши, що тільки це гарантуватиме міцний мир, а не тимчасове припинення вогню. Слова британського прем’єра наводить агентство Reuters.

Прямуючи до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Стармер знову сказав, що Британія "зіграє свою роль" у будь-якій миротворчій місії в Україні, але зможе зробити це лише за певної підтримки з боку Штатів.

У матеріалі йдеться, що Британія та інші європейські країни намагалися продемонструвати єдиний фронт і активізували дипломатичні зусилля на підтримку Києва на тлі заяв Трампа.

Але все ще існують розбіжності щодо будь-якого майбутнього розгортання військ в Україні: деякі європейські країни, включно з Францією, готові це зробити, тоді як інші, такі як Польща, виключають це.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен міцний мир, а не припинення вогню, і щоб це сталося, нам потрібні гарантії безпеки", – заявив британський прем'єр.

Він додав, що механізм захисту має вирішальне значення для того, щоб утримати російського диктатора Володимира Путіна від повторного нападу на Україну.

"Мене хвилює те, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому [Путіну] можливість почекати й повернутися знову, тому що його амбіції щодо України досить очевидні, я думаю, для всіх", – наголосив Стармер.