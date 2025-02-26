Мирна угода Трампа не міститиме гарантій майбутньої допомоги у війні – WSJ

За словами офіційного представника Білого дому, угода також не передбачає гарантій відряджання американських військ

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert / EPA)

Після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі заявили, що мирна угода щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії, яку просуває президент США Дональд Трамп, не передбачає гарантій у військовій сфері. Про це написала WSJ, посилаючись на офіційного представника Білого дому.



За його словами, угода не передбачає гарантій майбутньої допомоги у війні або відряджання американських військ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Як повідомляється, Макрон під час свого візиту до Штатів домагався від Трампа військової підтримки США для іноземних військових, що можуть бути введені до України в разі укладення мирної угоди. Військовослужбовців можуть надіслати Велика Британія та Франція.

За словами високопоставленого співрозмовника американських журналістів, Макрон і Трамп не вдавались в подробиці, але тоді президент США був відкритий до ідеї свого французького колеги.

"Ми дуже добре працюємо разом", – сказав Макрон репортерам в Овальному кабінеті.

Також про можливу підтримку США для європейських миротворчих сил спитали й у самого Трампа.

"У нас буде певна підтримка. Очевидно, європейські країни будуть залучені. Я не думаю, що вам знадобиться багато підтримки", – відповів він.

Американські журналісти вважають, що Велика Британія та Франція хочуть надіслати своїх військових до України, щоб це не довелося робити США.

19 лютого стало відомо про те, що країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.

Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їхню допомогу з авіацією і розвідкою.

24 лютого повідомлялось про заяву Трампа стосовно того, що Путін нібито не проти розміщення європейських миротворців в Україні.