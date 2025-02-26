Мирна угода Трампа не міститиме гарантій майбутньої допомоги у війні – WSJ
Після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі заявили, що мирна угода щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії, яку просуває президент США Дональд Трамп, не передбачає гарантій у військовій сфері. Про це написала WSJ, посилаючись на офіційного представника Білого дому.
За його словами, угода не передбачає гарантій майбутньої допомоги у війні або відряджання американських військ.
Як повідомляється, Макрон під час свого візиту до Штатів домагався від Трампа військової підтримки США для іноземних військових, що можуть бути введені до України в разі укладення мирної угоди. Військовослужбовців можуть надіслати Велика Британія та Франція.
За словами високопоставленого співрозмовника американських журналістів, Макрон і Трамп не вдавались в подробиці, але тоді президент США був відкритий до ідеї свого французького колеги.
"Ми дуже добре працюємо разом", – сказав Макрон репортерам в Овальному кабінеті.
Також про можливу підтримку США для європейських миротворчих сил спитали й у самого Трампа.
"У нас буде певна підтримка. Очевидно, європейські країни будуть залучені. Я не думаю, що вам знадобиться багато підтримки", – відповів він.
Американські журналісти вважають, що Велика Британія та Франція хочуть надіслати своїх військових до України, щоб це не довелося робити США.
- 19 лютого стало відомо про те, що країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.
- Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їхню допомогу з авіацією і розвідкою.
- 24 лютого повідомлялось про заяву Трампа стосовно того, що Путін нібито не проти розміщення європейських миротворців в Україні.