У Британії відбудеться зустріч європейських лідерів щодо безпеки й оборони

Прапор Британії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 2 березня група європейських лідерів відвідає Лондон, аби обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки. Його слова передає видання Politico.

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Також він повідомив, що Європейська комісія готує оборонний пакет, подробиці якого оголосять під час спеціального саміту 6 березня.

Перед цією зустріччю "ми будемо у Лондоні у неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, аби обговорити ці спільні плани щодо оборони", додав Туск.

"Я сподіваюся... що ця велика мобілізація Європи, як держав-членів [ЄС], так і Європи загалом, коли йдеться про фінансування оборони та безпеки, стане однозначним фактом", – заявив прем'єр Польщі після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Раніше Кошта анонсував відеоконференцію європейських лідерів, що відбудеться вранці 26 лютого перед спеціальним самітом, під час якого будуть підбиті підсумки візиту президента Франції Емманюеля Макрона до лідера США Дональда Трампа.

Голова Євроради під час анонсу спеціального саміту зауважував, що "ми переживаємо вирішальний момент для України та європейської безпеки".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з Трампом у четвер, 27 лютого. У вівторок політик оголосив, що Сполучене Королівство збільшить витрати на оборону до 2,6% ВВП до 2027 року. Нинішня американська адміністрація наполягає, що партнери мають збільшити витрати до 5%.

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17 лютого у Парижі Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.

19 лютого французький президент провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України.