The Times: Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа не продовжувати переговори з Росією

Зазначається, що натомість Європа може взяти на себе зобов'язання щодо безпеки України

Емманюель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати лідера США Дональда Трампа не продовжувати переговори з Росією. Про це The Times повідомили високопоставлені дипломатичні співрозмовники.

Зазначається, що у них запланована зустріч із Трампом цього тижня, на якій Макрон і Стармер планують виступити з "єдиним посланням щодо України".

Як кажуть неназвані співрозмовники, замість відмови від подальшого діалогу з Росією лідери двох країн хочуть запропонувати зобов'язання Європи щодо забезпечення майбутньої безпеки України.

Зустріч Стармера та Трампа запланована на 27 лютого у Вашингтоні, а Макрона – 24 лютого.

Водночас один із високопоставлених співрозмовників у британському уряді повідомив, що немає ознак того, що Стармер готується зробити Трампу "велику пропозицію" найближчим часом.

18 лютого Макрон заявив, що Франція не готується відправляти війська в Україну, але не виключив такої можливості як гарантія безпеки.

The Telegraph 20 лютого повідомляв, що Стармер повезе до Трампа стратегію розгортання військ Європи в Україні.

21 лютого Трамп заявив, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни в Україні.

22 лютого The Telegraph повідомляв, що Стармер готується оголосити новий пакет допомоги Україні 24 лютого.