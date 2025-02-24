The Times: Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа не продовжувати переговори з Росією
Емманюель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати лідера США Дональда Трампа не продовжувати переговори з Росією. Про це The Times повідомили високопоставлені дипломатичні співрозмовники.

Зазначається, що у них запланована зустріч із Трампом цього тижня, на якій Макрон і Стармер планують виступити з "єдиним посланням щодо України".

Як кажуть неназвані співрозмовники, замість відмови від подальшого діалогу з Росією лідери двох країн хочуть запропонувати зобов'язання Європи щодо забезпечення майбутньої безпеки України.

Зустріч Стармера та Трампа запланована на 27 лютого у Вашингтоні, а Макрона – 24 лютого.

Водночас один із високопоставлених співрозмовників у британському уряді повідомив, що немає ознак того, що Стармер готується зробити Трампу "велику пропозицію" найближчим часом.

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