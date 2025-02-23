У Білому домі припустили, що Трамп може закінчити війну РФ проти України цього тижня

Керолайн Лівітт (Фото: ЕРА)

Припинення війни Росії проти України може настати вже цього тижня і президент США Дональд Трамп у цьому нібито впевнений. Таку заяву зробила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає The Hill.

"Президент та його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент абсолютно впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня", – сказала вона.

Лівітт зазначила, що радник з національної безпеки Майкл Волц "цілодобово" працюватиме над угодою у вихідні, а міністр фінансів США Скотт Бессент брав участь в обговореннях навколо запропонованої угоди з видобутку корисних копалин.

Прессекретарка підкреслила, що ця угода з Україною важлива для Трампа, оскільки це "окупить американські податкові долари".

"Це також стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї жорстокої війни", – сказала Лівітт.