Белый дом предполагает, что Трамп может закончить войну РФ против Украины на этой неделе

Кэролайн Ливитт (Фото: ЕРА)

Прекращение войны России против Украины может наступить уже на этой неделе и президент США Дональд Трамп в этом якобы уверен. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает The Hill.

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"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", – сказала она.

Ливитт отметила, что советник по национальной безопасности Майкл Уолц будет "круглосуточно" работать над сделкой в выходные, а министр финансов США Скотт Бессент принимал участие в обсуждениях вокруг предлагаемой сделки по добыче полезных ископаемых.

Пресс-секретарь подчеркнула, что эта сделка с Украиной важна для Трампа, так как это "окупит американские налоговые доллары".

"Это также станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и украинским народом, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", – сказала Ливитт.