Бербок заявила, что усиливает давление на США, чтобы показать, что им есть что терять
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет усилить давление на США на фоне их переговоров с Россией об окончании войны против Украины. Об этом она заявила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, передает MDR.

"Мы усиливаем давление на американцев, чтобы показать, что им есть что терять, если они больше не будут на стороне либеральных демократий Европы", – заявила она.

На фоне встречи представителей России и США в Саудовской Аравии для переговоров об окончании войны против Украины, глава немецкого МИД предостерегла от "ложного мира", капитуляции и шантажа.

Также Бербок пообещала оказывать поддержку Украине до тех пор, пока в этом будет необходимость.

"Потому что это наш мир", – сказала она.

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