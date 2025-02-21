Бербок заявила, что усиливает давление на США, чтобы показать, что им есть что терять
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет усилить давление на США на фоне их переговоров с Россией об окончании войны против Украины. Об этом она заявила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, передает MDR.
"Мы усиливаем давление на американцев, чтобы показать, что им есть что терять, если они больше не будут на стороне либеральных демократий Европы", – заявила она.
На фоне встречи представителей России и США в Саудовской Аравии для переговоров об окончании войны против Украины, глава немецкого МИД предостерегла от "ложного мира", капитуляции и шантажа.
Также Бербок пообещала оказывать поддержку Украине до тех пор, пока в этом будет необходимость.
"Потому что это наш мир", – сказала она.
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