Бербок заявила, что усиливает давление на США, чтобы показать, что им есть что терять

По словам немецкого дипломата, поддержка Украины будет длиться до тех пор, пока это будет нужно

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет усилить давление на США на фоне их переговоров с Россией об окончании войны против Украины. Об этом она заявила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, передает MDR.

"Мы усиливаем давление на американцев, чтобы показать, что им есть что терять, если они больше не будут на стороне либеральных демократий Европы", – заявила она.

На фоне встречи представителей России и США в Саудовской Аравии для переговоров об окончании войны против Украины, глава немецкого МИД предостерегла от "ложного мира", капитуляции и шантажа.

Также Бербок пообещала оказывать поддержку Украине до тех пор, пока в этом будет необходимость.

"Потому что это наш мир", – сказала она.

15 февраля глава МИД Германии сообщила, что слышала совсем другой тон от Келлога и Рубио в отличие от вице-президента Вэнса.

19 февраля Бербок посоветовала Европе сохранять "холодную голову" на фоне переговоров США и России.

21 февраля кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что шокирован заявлениями Трампа о войне в Украине