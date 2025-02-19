Бербок на фоне переговоров США и России посоветовала Европе сохранять "холодную голову"

Немецкий министр заявила, что европейские союзники не должны дать сбить себя с толку

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на фоне переговоров российских и американских представителей в Саудовской Аравии европейские лидеры "должны сохранять холодную голову". Ее цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Мы не должны позволить сбить себя с толку недавними дискуссиями и обязаны сохранять холодную голову – также учитывая разнообразие голосов, которые доносятся до нас через Атлантику", – сказала Бербок.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что мир, который предоставит России лишь временную передышку для подготовки новых военных действий, не принесет пользы ни Украине, ни Европе, ни США.

"В то же время мы всеми силами работаем над дальнейшим укреплением Украины. Потому что она может вести переговоры на пути к своему миру – и, наконец, миру в Европе – только с позиции силы", – добавила Бербок.

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу как первоначальный контакт, чтобы понять, как настроена Москва в вопросе переговоров.

Стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны.

Украина не участвовала в переговорах в Саудовской Аравии. Зеленский заявил, что не будет признавать какие-либо договоренности, достигнутые без участия Украины.

Визит украинского президента в Саудовскую Аравию был запланирован на этот же день, 18 февраля. Однако он перенес его на 10 марта.