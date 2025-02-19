Бербок на тлі переговорів США та Росії порадила Європі зберігати "холодну голову"

Німецька міністерка заявила, що європейські союзники не мають дати збити себе з пантелику

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що на тлі переговорів російських та американських представників у Саудівській Аравії європейські лідери "мають зберігати холодну голову". Її цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства країни.

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"Ми не повинні дозволити збити себе з пантелику нещодавніми дискусіями та маємо зберігати холодну голову – також з огляду на різноманітність голосів, які доносяться до нас через Атлантику", – сказала Бербок.

Глава німецького МЗС підкреслила, що мир, який надасть Росії лише тимчасовий перепочинок для підготовки нових воєнних дій, не принесе користі ані Україні, ані Європі, ані США.

"Водночас ми всіма силами працюємо над подальшим зміцненням України. Тому що вона може вести переговори на шляху до свого миру – і, зрештою, миру в Європі – лише з позиції сили", – додала Бербок.

18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч як первинний контакт, щоб зрозуміти, як налаштована Москва в питанні переговорів.

Сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни.

Україна не брала участі у переговорах у Саудівській Аравії. Зеленський заявив, що не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без участі України.

Візит українського президента до Саудівської Аравії був запланований на цей самий день, 18 лютого. Проте він переніс його на 10 березня.