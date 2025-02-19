Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків чергового російського терору в Одесі, який держава-агресорка влаштувала одразу після переговорів із представниками США у Саудівській Аравії.

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"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів", – написав Зеленський.

Він наголосив, що це відбувається взимку, коли вночі було – 6 градусів.

Зеленський зазначив, що РФ вгатила саме по цивільних енергетичних об’єктах, на що вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів.

Щонайменше 160 000 одеситів без тепла та електропостачання.

Без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень.

"Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", – заявив президент.

18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч як первинний контакт, щоб зрозуміти, як налаштована Москва в питанні переговорів.

Сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни.

Україна не брала участі у переговорах у Саудівській Аравії. Зеленський заявив, що не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без участі України.

Візит українського президента до Саудівської Аравії був запланований на цей самий день, 18 лютого. Проте він переніс його на 10 березня.

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