Буданов переконаний, що "вистоїмо"
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов написав лаконічний пост на тлі новин про переговори США та Росії щодо російсько-української війни.

У своєму Telegram-каналі він заявив: "Вистоїмо.".

Допис начальника ГУР з'явився на тлі результатів переговорів США і Росії у Саудівській Аравії та заяв президента США Дональда Трампа, у яких він фактично критикує Україну в тому, що війна досі триває.

Водночас на фронті суттєво збільшилась кількість боїв, росіяни активізувались на всіх основних напрямках. Також була чергова нічна масована атака "шахедами", в Одесі багато людей без тепла і світла.

  • 18 лютого після переговорів у Саудівській Аравії США і РФ домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. А в контексті війни вони домовились про переговорні групи щодо України.
  • Представників України не було на зустрічі. Зеленський наголошував, що Україна не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без її участі.
  • Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4% і заявив про необхідність проведення виборів. Коментуючи переговори без участі України, він заявив, що та мала три роки, щоб укласти угоду.
Читайте також
Росія кидає Китай. Це і була мета переговорів США у Саудівській Аравії. Що буде далі
війнапереговорикирило буданов