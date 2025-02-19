Буданов переконаний, що "вистоїмо"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов написав лаконічний пост на тлі новин про переговори США та Росії щодо російсько-української війни.

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У своєму Telegram-каналі він заявив: "Вистоїмо.".

Допис начальника ГУР з'явився на тлі результатів переговорів США і Росії у Саудівській Аравії та заяв президента США Дональда Трампа, у яких він фактично критикує Україну в тому, що війна досі триває.

Водночас на фронті суттєво збільшилась кількість боїв, росіяни активізувались на всіх основних напрямках. Також була чергова нічна масована атака "шахедами", в Одесі багато людей без тепла і світла.