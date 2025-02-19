Буданов переконаний, що "вистоїмо"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов написав лаконічний пост на тлі новин про переговори США та Росії щодо російсько-української війни.
У своєму Telegram-каналі він заявив: "Вистоїмо.".
Допис начальника ГУР з'явився на тлі результатів переговорів США і Росії у Саудівській Аравії та заяв президента США Дональда Трампа, у яких він фактично критикує Україну в тому, що війна досі триває.
Водночас на фронті суттєво збільшилась кількість боїв, росіяни активізувались на всіх основних напрямках. Також була чергова нічна масована атака "шахедами", в Одесі багато людей без тепла і світла.
- 18 лютого після переговорів у Саудівській Аравії США і РФ домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. А в контексті війни вони домовились про переговорні групи щодо України.
- Представників України не було на зустрічі. Зеленський наголошував, що Україна не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без її участі.
- Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4% і заявив про необхідність проведення виборів. Коментуючи переговори без участі України, він заявив, що та мала три роки, щоб укласти угоду.