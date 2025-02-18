Росія активізувалась на фронті і кидає у штурми все, що може їздити
Російська армія відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту, скориставшись погодними умовами. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він розповів, що росіяни скористались погіршенням погодних умов (опади у вигляді снігу, тумани та промерзання ґрунтів) і активізували свої наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Переважну більшість штурмових дій загарбницька армія проводить під прикриттям туману, під ранок, коли промерзла земля і зручно пересуватись бронетехнікою навіть у зимову заметіль.
"Зараз росіяни використовують все, що може їздити на штурм наших оборонних позицій", – зазначив Волошин.
Окупанти збільшили свої піхотні штурмові групи до п’яти-семи осіб.
На більшості напрямків, навіть на Харківському, росіяни застосовують бронетехніку, хоча до цього вони тривалий час дотримувались тактики атак лише малими штурмовими групами.
Коментуючи збільшення штурмів, Волошин розповів, що в зоні відповідальності "Хортиці" за минулий тиждень відбулася 861 ворожа атака, а тижнем раніше – 571.
Ця активність спричинила і зростання втрат серед окупантів. За тиждень з 10 до 17 лютого росіяни втратили 6932 людини. Тижнем раніше – 5974.
- 15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті.
- Тоді був найважчий день за кількістю атак у 2025 році – 250 боїв.
- 18 лютого "Хортиця" повідомила про знищення підрозділів РФ, який везли на штурми на Покровському та Новопавлівському напрямках.
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