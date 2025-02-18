Росія активізувалась на фронті і кидає у штурми все, що може їздити

Кількість окупантів у штурмових групах збільшено до п’яти-семи, в бій кидають бронетехніку. У "Хортиці" пояснили, з чим пов'язані зміни в тактиці

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російська армія відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту, скориставшись погодними умовами. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він розповів, що росіяни скористались погіршенням погодних умов (опади у вигляді снігу, тумани та промерзання ґрунтів) і активізували свої наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Переважну більшість штурмових дій загарбницька армія проводить під прикриттям туману, під ранок, коли промерзла земля і зручно пересуватись бронетехнікою навіть у зимову заметіль.

"Зараз росіяни використовують все, що може їздити на штурм наших оборонних позицій", – зазначив Волошин.

Окупанти збільшили свої піхотні штурмові групи до п’яти-семи осіб.

На більшості напрямків, навіть на Харківському, росіяни застосовують бронетехніку, хоча до цього вони тривалий час дотримувались тактики атак лише малими штурмовими групами.

Коментуючи збільшення штурмів, Волошин розповів, що в зоні відповідальності "Хортиці" за минулий тиждень відбулася 861 ворожа атака, а тижнем раніше – 571.

Ця активність спричинила і зростання втрат серед окупантів. За тиждень з 10 до 17 лютого росіяни втратили 6932 людини. Тижнем раніше – 5974.

15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті.

Тоді був найважчий день за кількістю атак у 2025 році – 250 боїв.

18 лютого "Хортиця" повідомила про знищення підрозділів РФ, який везли на штурми на Покровському та Новопавлівському напрямках.

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