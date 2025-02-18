Россия активизировалась на фронте и бросает в штурмы все, что может ездить

Количество оккупантов в штурмовых группах увеличено до пяти-семи, в бой бросают бронетехнику. В "Хортице" объяснили, с чем связаны изменения в тактике

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российская армия возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта, воспользовавшись погодными условиями. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он рассказал, что россияне воспользовались ухудшением погодных условий (осадки в виде снега, туманы и промерзание почв) и активизировали свои наступательные действия на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Подавляющее большинство штурмовых действий захватническая армия проводит под покровом тумана, под утро, когда промерзлая земля и удобно передвигаться на бронетехнике даже в зимнюю метель.

"Сейчас россияне используют все, что может ездить на штурм наших оборонительных позиций", – отметил Волошин.

Оккупанты увеличили свои пехотные штурмовые группы до пяти-семи человек.

На большинстве направлений, даже на Харьковском, россияне применяют бронетехнику, хотя до этого они долгое время придерживались тактики атак только малыми штурмовыми группами.

Комментируя увеличение штурмов, Волошин рассказал, что в зоне ответственности "Хортицы" за прошлую неделю произошла 861 вражеская атака, а неделей ранее – 571.

Эта активность привела и к росту потерь среди оккупантов. За неделю с 10 по 17 февраля россияне потеряли 6932 человека. Неделей ранее – 5974.

15 февраля Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте.

Тогда был самый трудный день по количеству атак в 2025 году - 250 боев.

18 февраля "Хортица" сообщила об уничтожении подразделений РФ, который везли на штурмы в Покровском и Новопавловском направлениях.

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