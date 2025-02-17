"Гаси! Не жалей патронов". ССО зачистили промышленное здание в тылу врага – видео боя
Силы специальных операций уничтожили 23 оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага. ССО опубликовали видео боя.
Операторы БпЛА третьего полка ССО обнаружили скопление россиян в одном из зданий промышленного предприятия.
Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом, и провела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции на протяжении двух суток.
В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар, после чего группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee.
"В результате молниеносно выполненного задания операторами ССО уничтожены 23 оккупанта: 10 в здании и 13 вокруг него. С нашей стороны – без потерь", – говорится в сообщении.
На обнародованном видео воин ССО рассказывает, что спецназовцев окружают россияне, а они – в тылу у врага.
Далее – кадры стрелкового боя, убитых оккупантов и здания в огне.
"Гаси! Гаси! Не жалей патронов!" – выкрикивает боец во время работы по зачистке территории от россиян.
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