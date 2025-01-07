В Курской области ССО убили группу КНДРовцев: один, возможно, офицер – фото
Операторы 8-го полка Сил спецопераций уничтожили группу из 13 военных Северной Кореи в Курской области России. Об этом сообщила пресс-служба ССО.
"При выполнении специальных действий воины ССО "задвухсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов", – сказано в сообщении.
После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета.
Как утверждают в ССО, найденные вещи могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.
Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.
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- За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области общие потери врага составляют 38 000 человек, из них около 15 000 убиты, еще 860 россиян были взяты в плен.
- 6 января Зеленский сообщил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения.
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