В Курской области ССО убили группу КНДРовцев: один, возможно, офицер – фото

Фото: ССО

Операторы 8-го полка Сил спецопераций уничтожили группу из 13 военных Северной Кореи в Курской области России. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

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"При выполнении специальных действий воины ССО "задвухсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов", – сказано в сообщении.

После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета.

Как утверждают в ССО, найденные вещи могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

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За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области общие потери врага составляют 38 000 человек, из них около 15 000 убиты, еще 860 россиян были взяты в плен.

6 января Зеленский сообщил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения.

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