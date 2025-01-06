Генштаб: За пять месяцев в Курской области Силы обороны взяли в плен 860 россиян

Оккупанты потеряли во время боев в Курской области сотни единиц техники, в том числе танки и боевые бронированные машины

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области России общие потери врага составили 38 000 человек, из них около 15 000 – убитыми, еще 860 россиян были взяты в плен. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе отметили, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция преследовала цель не допустить наступление россиян в Сумской области и создания "буферной зоны".

Операция Сил обороны заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.

Также Россия была вынуждена срочно просить о помощи в Северной Корее, которая направила почти 12 000 своих солдат. Около 4000 из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность.

Потери россиян в технике:

→ 104 танка;

→ 575 боевых бронированных машин;

→ 1104 единицы автомобильной техники;

→ 330 артиллерийских систем;

→ 12 реактивных систем залпового огня;

→ 12 средств противовоздушной обороны;

→ один самолет;

→ три вертолета;

→ 859 беспилотников;

→ 32 единицы специальной техники.

Во время операции Силы обороны взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников.

За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2000 украинских военнослужащих.