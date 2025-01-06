Генштаб: За пять месяцев в Курской области Силы обороны взяли в плен 860 россиян
За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области России общие потери врага составили 38 000 человек, из них около 15 000 – убитыми, еще 860 россиян были взяты в плен. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе отметили, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция преследовала цель не допустить наступление россиян в Сумской области и создания "буферной зоны".
Операция Сил обороны заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.
Также Россия была вынуждена срочно просить о помощи в Северной Корее, которая направила почти 12 000 своих солдат. Около 4000 из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность.
Потери россиян в технике:
→ 104 танка;
→ 575 боевых бронированных машин;
→ 1104 единицы автомобильной техники;
→ 330 артиллерийских систем;
→ 12 реактивных систем залпового огня;
→ 12 средств противовоздушной обороны;
→ один самолет;
→ три вертолета;
→ 859 беспилотников;
→ 32 единицы специальной техники.
Во время операции Силы обороны взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников.
За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2000 украинских военнослужащих.
- 1 января 2025 года главком Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.
- 2 января Генштаб сообщил, что Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области.
- 6 января Блинкен заявил, что позиция Украины в Курской области важна для любых будущих переговоров.