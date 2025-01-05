Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ стянули "много военной техники и живой силы"

Суджа в Курской области (Фото: ЕРА)

Вооруженные Силы Украины атаковали российскую армию на нескольких направлениях в Курской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, это было неожиданностью для врага.

"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся", – написал он.

Информацию подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он сообщил, что в Курской области есть хорошие новости для Украины и Россия "получает то, чего заслуживает".

Российские военкоры-пропагандисты со своей стороны заявляют, что ВСУ стянули в Курскую область "много техники и живой силы". По их словам, украинские воины атакуют по направлению Бердин-Большое Солдатское

Отсюда к самому Курску около 70 км.

31 декабря 2024 года рейнджеры ССО взяли село в Курской области, которое держали войска России и Северной Кореи

1 января 2025 года Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

2 января Генштаб сообщил, что Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области.