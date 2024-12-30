Курская область выбилась в лидеры по количеству отраженных российских атак

Больше всего за сутки РФ атаковала под Курском и на Покровском направлениях. Враг проводит разведку и на границе с Черниговской и Сумской областями

Суджа, Курская область (Фото - ЕРA)

За прошедшие сутки, 29 декабря, больше всего российских атак украинские воины отбили в Курской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов", – сказано в сообщении.

Генштаб сообщает, что на границе с Черниговской и Сумской областями россияне применяют артиллерию и проводят разведывательную деятельность.

Всего за прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Харьковском направлении было две вражеские атаки – безуспешные.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. На Лиманском – 27.

На Северском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить ВСУ с позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз, на Торецком – шесть.

Одним из самых горячих направлений остается Покровское – там украинские воины остановили 43 штурма и наступления россиян.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак.

На Времевском направлении противник совершил 20 штурмов.

Еще две атаки отбиты на Приднепровском направлении.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

Генштаб также обнародовал потери россиян за минувшие сутки – это около 2010 человек личного состава. В последние недели этот показатель был преимущественно в районе 1600 человек.

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