Курская область выбилась в лидеры по количеству отраженных российских атак
За прошедшие сутки, 29 декабря, больше всего российских атак украинские воины отбили в Курской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов", – сказано в сообщении.
Генштаб сообщает, что на границе с Черниговской и Сумской областями россияне применяют артиллерию и проводят разведывательную деятельность.
Всего за прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Харьковском направлении было две вражеские атаки – безуспешные.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. На Лиманском – 27.
На Северском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить ВСУ с позиций в районе Золотаревки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз, на Торецком – шесть.
Одним из самых горячих направлений остается Покровское – там украинские воины остановили 43 штурма и наступления россиян.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак.
На Времевском направлении противник совершил 20 штурмов.
Еще две атаки отбиты на Приднепровском направлении.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.
Генштаб также обнародовал потери россиян за минувшие сутки – это около 2010 человек личного состава. В последние недели этот показатель был преимущественно в районе 1600 человек.
- 22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья.
- 23 ноября Зеленский заявил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января.
- 3 декабря ЦПД опроверг информацию, что ВСУ якобы приказывали держать Курскую область до инаугурации Трампа 20 января 2025 года.
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