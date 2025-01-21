Силы специальных операций показали видео уничтожение россиян и северокорейских военных в Курской области, а также сбор генетического материала у последних. На записи имеются цензурированные изображения тел, 18+.

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Боевую работу проделали защитники 73-го морского центра спецопераций.

"После точного поражения вражеских групп наши операторы проводят зачистку района. Во время специальных действий они собирают информацию о численности, вооружении и личных данных уничтоженного личного состава противника", – рассказали в ССО.

В частности, сбор личных данных относится и к северокорейским солдатам, которых Россия использует как пушечное мясо для штурмов украинских позиций.

После уничтожения групп захватчиков бойцы ССО получают материалы для идентификации солдат из КНДР, внесения их в соответствующие базы данных и проведения дальнейших следственных действий.

На видео показано, как защитники ватными палочками собирают слюну с тел северокорейских военных, у одного из них срезают прядь волос. Также с трупов солдат КНДР забирают жетоны и военные документы.