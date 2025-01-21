Сили спеціальних операцій показали відео знищення росіян та північнокорейських військових у Курській області, а також забір генетичного матеріалу в останніх. На записі є цензуровані зображення тіл, 18+.

Бойову роботу виконали захисники 73 морського центру спецоперацій.

"Після влучного ураження ворожих груп наші оператори проводять зачистку району. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність, озброєння і особисті дані знищеного особового складу противника", – розповіли в ССО.

Зокрема, збір особистих даних стосується і північнокорейських солдатів, яких Росія використовує як гарматне м'ясо для штурмів українських позицій.

Після знищення груп загарбників бійці ССО здобувають матеріали для ідентифікації солдатів із КНДР, внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій.

На відео показано, як захисники ватними паличками збирають слину з тіл північнокорейських військових, в одного з них зрізають пасмо волосся. Також із трупів солдатів КНДР забирають жетони та військові документи.