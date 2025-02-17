Сили спеціальних операцій знищили 23 окупантів під час зачищення промислової будівлі в тилу ворога. ССО опублікували відео бою.

Оператори БпЛА третього полку ССО виявили скупчення росіян в одній із будівель промислового підприємства.

Тактична група оперативно висунулася до обʼєкта, зайнятого ворогом, та провела зачищення приміщення. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб.

Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа, після чого група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

"У результаті блискавично виконаного завдання операторами ССО знищено 23 окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї. З нашого боку – без втрат", – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео воїн ССО розповідає, що спецпризначенців оточують росіяни, а вони – в тилу у ворога.

Далі – кадри стрілецького бою, вбитих окупантів і будівлі у вогні.

"Гаси! Гаси! Не жалій патронів!" – вигукує боєць під час роботи із зачищення території від росіян.