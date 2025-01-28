Ну Курщині спецпризначенці ліквідували КНДРівців і набрали трофеїв на зачищених позиціях

У бою вбито двох солдатів із Північної Кореї, також скидами з дронів вбито сімох ворогів, ще 10 поранено

Фото: ССО

У Курській області воїни восьмого полку Сил спецоперацій провели зачистку ворожих позицій, завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї. Про це повідомила пресслужба ССО.

Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів.

Окрім того, за допомогою скидів із дронів спецпризначенці знищили сімох ворогів, ще 10 зазнали поранення.

На ворожих позиціях було виявлено й захоплено:

→ засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку;

→ далекомір "ДЛ-5";

→ тепловізійний приціл "1ПН139-1";

→ штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";

→ засоби зв’язку, що можуть містити дані про пересування та плани ворога.

Також знайдено документи ворога.

Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику й ресурси противника, зазначили у ССО.

За даними NYT, Північна Корея протягом двох місяців спрямує підкріплення в Курську область.

Це підтверджує і Буданов. Він каже, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи та снаряди.

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