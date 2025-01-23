Цьогоріч Росія отримає від КНДР балістику, артсистеми і снаряди – Буданов

Начальник ГУР не вражений здібностями північнокорейських військових і порівняв їх із біологічними роботами

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи і снаряди. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

Водночас він наголосив, що появи великої кількості нових наземних бойових підрозділів не очікується.

За останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М-1991 і, ймовірно, у майбутньому надішле ще принаймні стільки ж, сказав Буданов.

"У них багато таких систем", – зазначив він.

Більшість цієї зброї або використовується проти українських військ, або ж для навчання в Росії.

Начальник воєнної розвідки зазначив, що "Коксани" мають потужний боєкомплект, а М-199 1 схожі на будь-які інші важкі системи, і "вони створюють більше проблем на передовій".

Окрім артилерії, очікується, що Пхеньян направить до Москви ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році.

Минулого року їх було відправлено 148. Північнокорейські війська ведуть вогонь цією зброєю з Курської і Брянської областей і продовжать інструктувати росіян, заявив Буданов.

Однак Буданов каже, що "не вражений" здібностями КНДРівців.

"Вони як біологічні роботи", – сказав він.

За словами неназваного високопоставленого посадовця США, коментарі Буданова додають нових подробиць до повідомлень The New York Times про те, що північнокорейське підкріплення очікується у Курській області "протягом наступних двох місяців".

21 січня ССО показали відео знищення росіян та північнокорейських військових у Курській області, а також забір генетичного матеріалу в останніх.

Зеленський повідомив, що з 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000.

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