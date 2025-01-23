Цьогоріч Росія отримає від КНДР балістику, артсистеми і снаряди – Буданов
У 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи і снаряди. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі The War Zone.
Водночас він наголосив, що появи великої кількості нових наземних бойових підрозділів не очікується.
За останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М-1991 і, ймовірно, у майбутньому надішле ще принаймні стільки ж, сказав Буданов.
"У них багато таких систем", – зазначив він.
Більшість цієї зброї або використовується проти українських військ, або ж для навчання в Росії.
Начальник воєнної розвідки зазначив, що "Коксани" мають потужний боєкомплект, а М-199 1 схожі на будь-які інші важкі системи, і "вони створюють більше проблем на передовій".
Окрім артилерії, очікується, що Пхеньян направить до Москви ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році.
Минулого року їх було відправлено 148. Північнокорейські війська ведуть вогонь цією зброєю з Курської і Брянської областей і продовжать інструктувати росіян, заявив Буданов.
Однак Буданов каже, що "не вражений" здібностями КНДРівців.
"Вони як біологічні роботи", – сказав він.
За словами неназваного високопоставленого посадовця США, коментарі Буданова додають нових подробиць до повідомлень The New York Times про те, що північнокорейське підкріплення очікується у Курській області "протягом наступних двох місяців".
- 21 січня ССО показали відео знищення росіян та північнокорейських військових у Курській області, а також забір генетичного матеріалу в останніх.
- Зеленський повідомив, що з 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000.
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