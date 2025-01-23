Россия получит от КНДР баллистику, артсистемы и снаряды – Буданов
В 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.
В то же время он подчеркнул, что появления большого количества новых наземных боевых подразделений не ожидается.
За последние три месяца Северная Корея предоставила России около 120 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М-1991 и, вероятно, в будущем пришлет еще по крайней мере столько же.
"У них много таких систем", – отметил он.
Большинство этого оружия либо используется против украинских войск, либо для обучения в России.
Начальник военной разведки отметил, что у "Коксанов" мощный боекомплект, а М-199 1 похожи на любые другие тяжелые системы, и "они создают больше проблем на передовой".
Помимо артиллерии ожидается, что Пхеньян направит в Москву еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году.
В прошлом году их отправили 148. Северокорейские войска ведут огонь этим оружием из Курской и Брянской областей и продолжат инструктировать россиян, заявил Буданов.
Однако Буданов говорит, что "не поражен" способностями КНДРовцев.
"Они как биологические роботы", – сказал он.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, комментарии Буданова добавляют новые подробности к сообщениям The New York Times о том, что северокорейское подкрепление ожидается в Курской области "в течение следующих двух месяцев".
- 21 января ССО показали видео уничтожения россиян и северокорейских военных в Курской области, а также забор генетического материала у последних.
- Зеленский сообщил, что из 12 000 северокорейских военных, участвующих в боях в Курской области, погибли 4000.
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