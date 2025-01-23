Сирський про Курську операцію: Є надія, що цей наступ буде не останнім

За словами головкома, Україна має не тільки готуватися до оборони, але й наступати

Олександр Сирський (скриншот відео)

Операція Сил оборони у Курській області Росії дала надію, що це не останній успішний наступ України. Зокрема, ця операція показала, що треба готуватися не тільки до оборони, але й до наступу, сказав в інтерв'ю Радіо Байрактар головнокомандувач Олександр Сирський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він підбив підсумки роботи за майже рік на посаді головкома Збройних Сил України. За словами Сирського, рік був напруженим через активні дії російської армії, але були й приємні моменти.

"Ми мали і приємні новини. Коли ми провели успішний контрнаступ, наступальну операцію на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, наших військовослужбовців. Значно підняло настрій не тільки у наших військах, а ще і в суспільстві. І, скажемо, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній", – сказав головком.

За його словами, Курська операція показала, що не можна недооцінювати ворога і треба завжди вчитися воювати та перемагати.

Окрім цього, як зазначив Сирський, треба переважати ворога в технологічному плані, бо Україна, в першу чергу, воює саме технологіями та якістю, а не кількістю.

"Це нам дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців, наших офіцерів, солдат, і це для нас найвища цінність. Ну і, звичайно, треба готуватися не тільки до оборони, а треба і наступати. От головний висновок", – підкреслив Сирський.

1 січня Сирський відвідав Курський напрямок. Росія втратила тут понад 38 000 солдатів.

19 січня Сирський розповів, що Україна розробляє власну ракетну систему як стримувальний фактор від "Орєшніка".

За словами головкома, втрати Росії за 2024-й більші, ніж за два попередні роки. Ворог втратив 150 000 загиблими.