Сирський: 155 бригада поступово набуває бойових спроможностей

Фото: Facebook Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 155 окрема механізована бригада "Анна Київська" поступово набуває визначених бойових спроможностей, "негативні моменти та труднощі" під час її розгортання в Україні враховані.

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Головком розповів про роботу на Покровському напрямку, де росіяни зосереджують основні зусилля та ведуть активні наступальні дії.

Особливу увагу він приділив 155 бригаді. Головком відзначив, що з'єднання поступово набуває визначених бойових спроможностей, а "негативні моменти та труднощі", що виникли під час розгортання в Україні, були проаналізовані, зроблені висновки, котрі будуть враховуватися під час подальшої підготовки військових.

Сирський подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, котра була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду для України.

Він зауважив, що французька сторона виконала усі взяти на себе зобов'язання стосовно підготовки та оснащення 155 бригади.

Напередодні, 22 січня, суд обрав запобіжний захід для колишнього командира 115 бригади Дмитра Рюмшина, котрого підозрюють у масових випадках самовільного залишення частини його підлеглими. Військовому присудили два місяці арешту з альтернативою застави у 95 млн грн.

ДОВІДКА 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими. ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство. 155 бригада проходила навчання у Франції та оснащувалася цією країною.