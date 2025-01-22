Скандал із СЗЧ: колишнього комбрига 155 ОМБр взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього командира 155 бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката підозрюваного Богдана Забару.
Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, військовий перебуватиме під вартою 60 діб, проте є й альтернатива – 90 млн грн застави.
Адвокат повідомив, що сторона захисту планує подати апеляцію на таке рішення.
Суд проходив у закритому режимі: цього вимагала прокуратура, але адвокати через резонанс справи хотіли відкритого процесу.
Рюмшина підозрюють у масових випадках самовільного залишення частини його підлеглими, але він стверджує, що вчасно інформував правоохоронців про такі випадки, коли вони траплялися.
Військовий зазначив, що він міг хіба що повідомляти про СЗЧ із затримкою через об'єктивні причини.
Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими.
ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство. 155 бригада проходила навчання у Франції та оснащувалася цією країною.
- 7 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що 155 бригада, посилена безпілотниками, зараз виконує завдання біля Покровська Донецької області у повному складі.
- 8 січня командувач Сухопутних військ Драпатий заявив, що доповів президенту Зеленському про ситуацію у 155 бригаді. За його словами, військові цієї бригади, створеної за підтримки Франції, зіштовхуються з викликами, які зараз вирішує командування.
- 19 січня Генштаб повідомив, що у військах розпочала роботу комплексна група на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ полковника Олега Апостола. Зазначається, що ця група працює у новоствореній 156 бригаді, а помилки під час формування та підготовки 155 ОМБр були враховані.