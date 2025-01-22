Скандал із СЗЧ: колишнього комбрига 155 ОМБр взяли під варту

Рюмшин стверджує, що вчасно інформував правоохоронців про такі випадки, а затримки могли виникнути через об'єктивні причини

Дмитро Рюмшин (Фото: Суспільне)

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього командира 155 бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката підозрюваного Богдана Забару.

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Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, військовий перебуватиме під вартою 60 діб, проте є й альтернатива – 90 млн грн застави.

Адвокат повідомив, що сторона захисту планує подати апеляцію на таке рішення.

Суд проходив у закритому режимі: цього вимагала прокуратура, але адвокати через резонанс справи хотіли відкритого процесу.

Рюмшина підозрюють у масових випадках самовільного залишення частини його підлеглими, але він стверджує, що вчасно інформував правоохоронців про такі випадки, коли вони траплялися.

Військовий зазначив, що він міг хіба що повідомляти про СЗЧ із затримкою через об'єктивні причини.

ДОВІДКА 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими. ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство. 155 бригада проходила навчання у Франції та оснащувалася цією країною.

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