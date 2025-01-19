"Враховані помилки 155 бригади". Генштаб повідомив про роботу комплексної групи у 156 ОМБр

Ілюстративне фото: ЗСУ

У військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ полковника Олега Апостола. Про це повідомили у самому Генштабі.

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Група розпочала роботу на виконання рішення головкома ЗСУ Олександра Сирського й наразі працює у новоствореній 156 окремій механізованій бригаді.

"Мета роботи – перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій", – пояснюють військові.

За їх даними, зараз військова частина завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базового загального військового вишколу згідно з оновленою програмою.

Також проводиться відбір персоналу на фахову підготовку, продовжується постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану, зазначають у Генштабі.

Водночас під час перевірки було виявлено "низку суттєвих недоліків", і командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий отримав завдання для їх усунення.

Зокрема, йдеться про наступні завдання:

→ заміна частини керівного складу бригади та призначення командира з бойовим і практичним досвідом служби на відповідних посадах;

→ переведення до військової частини офіцерів та сержантів, котрі раніше брали участь у бойових діях, аби наростити бойові спроможності бригади;

→ підвищити якість практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході України;

→ підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів безпілотників та операторів засобів радіоелектронної боротьби, а також розв'язання низки інших питань, що впливають на результати бойових дій.

У Генштабі зауважують, що помилки, котрі трапилися під час формування та підготовки 155 бригади імені Анни Київської були "враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому".

Комплексна група продовжить роботу у 156 бригаді.

"Командування ЗСУ оперативно реагує на проблеми військових частин та надає всебічну допомогу для підвищення їхньої боєздатності й покращення мотивації військовослужбовців. Особлива увага приділяється поповненню навченим особовим складом бойових бригад, які ведуть інтенсивні бої з російськими загарбниками", – підсумовують у повідомленні.

ДОВІДКА 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема, жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими. ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.



155 бригада проходила навчання у Франції та оснащувалася цією країною.