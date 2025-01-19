"Учтены ошибки 155 бригады". Генштаб сообщил о работе комплексной группы в 156 ОМБр

Иллюстративное фото: ВСУ

В войсках приступила к работе комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. Об этом сообщили в самом Генштабе.

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Группа начала работу по выполнению решения главкома ВСУ Александра Сырского и сейчас работает в 156 отдельной механизированной бригаде.

"Цель работы – проверка хода формирования бригады и оказания всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям", – объясняют военные.

По их данным, сейчас военная часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

Также производится отбор персонала на профессиональную подготовку, продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом, отмечают в Генштабе.

В то же время во время проверки был обнаружен "ряд существенных недостатков", и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый получил задачи для их устранения.

В частности, речь идет о следующих задачах:

→ замена части руководящего состава бригады и назначение командира с боевым и практическим опытом службы на соответствующих должностях;

→ перевод в воинскую часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях, чтобы нарастить боевые способности бригады;

→ повысить качество практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке Украины;

→ повышение интенсивности и качества подготовки пилотов беспилотников и операторов средств радиоэлектронной борьбы, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.

В Генштабе отмечают, что ошибки, случившиеся во время формирования и подготовки 155 бригады имени Анны Киевской, были "учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем".

Комплексная группа продолжит работу в 156 бригаде.

"Командование ВСУ оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всемерную помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, ведущих интенсивные бои с российскими захватчиками", – заключают в сообщении.

СПРАВКА 31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло 31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих. Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными. ДБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.



155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.