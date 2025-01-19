"Учтены ошибки 155 бригады". Генштаб сообщил о работе комплексной группы в 156 ОМБр
В войсках приступила к работе комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. Об этом сообщили в самом Генштабе.
Группа начала работу по выполнению решения главкома ВСУ Александра Сырского и сейчас работает в 156 отдельной механизированной бригаде.
"Цель работы – проверка хода формирования бригады и оказания всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям", – объясняют военные.
По их данным, сейчас военная часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.
Также производится отбор персонала на профессиональную подготовку, продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом, отмечают в Генштабе.
В то же время во время проверки был обнаружен "ряд существенных недостатков", и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый получил задачи для их устранения.
В частности, речь идет о следующих задачах:
→ замена части руководящего состава бригады и назначение командира с боевым и практическим опытом службы на соответствующих должностях;
→ перевод в воинскую часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях, чтобы нарастить боевые способности бригады;
→ повысить качество практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке Украины;
→ повышение интенсивности и качества подготовки пилотов беспилотников и операторов средств радиоэлектронной борьбы, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.
В Генштабе отмечают, что ошибки, случившиеся во время формирования и подготовки 155 бригады имени Анны Киевской, были "учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем".
Комплексная группа продолжит работу в 156 бригаде.
"Командование ВСУ оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всемерную помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, ведущих интенсивные бои с российскими захватчиками", – заключают в сообщении.
Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.
ДБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.
155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.
- 7 января Генштаб ВСУ сообщил, что 155 бригада, усиленная беспилотниками, сейчас выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе.
- 8 января командующий Сухопутными войсками Драпатий заявил, что доложил президенту Зеленскому о ситуации в 155 бригаде. По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые сейчас решает командование.