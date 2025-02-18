На двух жестких направлениях ВСУ разгромили россиян, которых везли на штурмы. Ищут остатки

Покровское направление остается самым сложным на фронте, там всегда происходит самое большое количество боев. Новопавловское – тоже в "лидерах"

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Украинские воины поразили российскую технику, на которой оккупанты подвозили своих военных для штурмов на Покровском и Новопавловском направлениях – самых горячих на всем фронте. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На Покровском направлении захватническая армия проводила наступательные действия в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Песчаного, Удачного, Андреевки и Улакли. Продолжались бои в Котлино, Лисовке, Надеевке и Дачном.

Для доставки своих штурмовых групп в направлении Успеновки россияне пытались применить автомобили. В результате огневого поражения были уничтожены три вражеских авто вместе с личным составом.

Карта: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Россия атаковала в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлении Бурлацкого.

Чтобы подвезти свои штурмовые подразделения в сторону Зеленовки и Константинополя противник применил авто- и мототехнику, по ней ударила украинская артиллерия. Идет поиск и уничтожение остатков российских штурмовых групп.

Карта: Генштаб ВСУ

16 февраля сообщалось, что Силам обороны удалось выбить российских захватчиков из села Песчаное в Донецкой области.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны России против Украины погибли более 46 000 украинских военных, еще более десятка тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.