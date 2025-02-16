Силы обороны выбили россиян из села Песчаное возле Покровска – спикер ВСУ

Украинские военные (Иллюстративное фото: ТрО ВСУ)

Силам обороны удалось выбить российских захватчиков из села Песчаное в Донецкой области. Об этом в эфире Суспильного сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, на Покровском направлении зафиксировано более 70 боестолкновений. Также активными остаются Новопавловское и Купянское направления.

Трегубов отметил, что россияне снова сосредоточили усилия на Покровске и наращивают силы на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях.

"Сейчас россияне получили определенную взбучку под Покровском. Об этом уже сообщили и международные медиа и наш президент. Поэтому об этом можно говорить. И возможно будут искать какие-то другие направления давления на украинские позиции", – сказал спикер.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об освобождении села Песчаное под Покровском, Трегубов ответил утвердительно.

"Речь идет о селе Песчаное, из которого россияне снова были выбиты. Там довольно давно шли активные боевые действия. Оно было не то, что бы в серой зоне, а в той зоне, где постоянно меняется ситуация", – уточнил он.

По его словам, россияне получили там "серьезный удар, серьезное поражение". Это произошло, в том числе благодаря эффективному сотрудничеству подразделений БпЛА. Выбить оккупантов удалось благодаря совместным действиям подразделений ударных беспилотников и штурмовых групп.

"И в принципе, вот эта стратегия может стать основой для выстраивания той системы взаимодействия, которую неплохо бы масштабировать на других направлениях фронта", — констатировал спикер ОСГВ "Хортица".

Карта: DeepState

2 января 2025 года сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.

26 января Добряк заявил, что из Покровской общины эвакуировали всех детей. В самом Покровске на конец января оставалось 7000 человек.