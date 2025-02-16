Сили оборони вибили росіян з села Піщане біля Покровська – речник ЗСУ

Українські військові (Ілюстративне фото: ТрО ЗСУ)

Силам оборони вдалося вибити російських загарбників з села Піщане в Донецькій області. Про це в ефірі Суспільного повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

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За його словами, на Покровському напрямку зафіксовано понад 70 боєзіткнень. Також активними залишаються Новопавлівський та Куп’янський напрямки.

Трегубов зазначив, що росіяни знову зосередили зусилля на Покровську і нарощують сили на Краматорському, Торецькому й Куп’янському напрямках.

"Зараз росіяни отримали певного прочухана під Покровськом. Про це вже повідомили й міжнародні медіа й наш президент. Тому про це можна говорити. І можливо будуть шукати якісь інші напрямки тиску на українські позиції", – сказав речник.

На уточнювальне питання, чи йдеться про звільнення села Піщане під Покровськом, Трегубов відповів ствердно.

"Мова йде про село Піщане, з якого росіяни знову були вибиті. Там доволі давно йшли активні бойові дії. Воно було не те, що б в сірій зоні, а в тій зоні, де постійно змінюється ситуація", – уточнив він.

За його словами, росіяни отримали там "серйозний удар, серйозне ураження". Це відбулося, зокрема, завдяки ефективній співпраці підрозділів БпЛА. Вибити окупантів вдалось завдяки спільним діям підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп.

"І в принципі, ось ця стратегія може стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку непогано були б масштабувати на інших напрямках фронту", – констатував речник ОСУВ "Хортиця".

Мапа: DeepState

2 січня 2025 року повідомлялося, що Росія не хоче великого міського бою у Покровську і намагається обійти місто.

26 січня Добряк заявив, що з Покровської громади евакуювали всіх дітей. У самому Покровську на кінець січня залишалося 7000 людей.